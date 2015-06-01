Обама: США заинтересованы в расследовании крушения Boeing 777 под Донецком

Об этом заявил в понедельник президент США Барак Обама на встрече с королем Нидерландов Виллемом-Александером, сообщает ТАСС.

”Я еще раз официально заявляю о стремлении поддержать голландское расследование трагедии (Boeing) ”Малайзийских авиалиний” и сделать так, чтобы не только выяснить правду, но и чтобы (виновные понесли) ответственность”, - сказал Обама.

По его словам, они с королем ”получили возможность поговорить о совместной работе в НАТО”. Они также обсудили ситуацию в Украине и важность выполнения минских договоренностей.

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Как сообщал УНИАН, 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили «Боинг» компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов. 24 июля Украина делегировала расследования катастрофы самолета Нидерландам.