Россия не прячет разногласия с Западом - Лавров

Россия не намерена прятать разногласия с западными партнерами». Об этом в интервью газете «Комсомольская правда» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя прошедший в Бухаресте саммит НАТО и встречу президентов России и США. По его словам, «эти разногласия прежде всего касаются проблематики ПРО, судьбы ДОВСЕ, подхода к урегулированию конфликтов, в частности, на примере Косово». Глава МИД подчеркнул, что, зафиксировав разногласия, «лидеры не просто оставили их на бумаге, а договорились продолжать усилия по сближению позиций». Комментируя встречу Путина и Буша в Сочи, Лавров отметил одно важное достижение: «американская сторона признала правомерными наши опасения и выразила готовность постараться эти опасения снять. Нам были предложены меры транспарентности и доверия. И раз уж США вознамерились свою ПРО в Европе создать в любом случае, есть резон этими предложениями воспользоваться».

Газета.ру