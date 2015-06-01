"Поддержка госпереворота" и "гонения на русских": Лавров назвал причины запрета европейцам посещать РФ
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в санкционный список Москвы были внесены только те граждане Евросоюза, которые "поддержали госпереворот в Украине" и способствовали "созданию условий для гонения на русских".
Также, как пояснил Лавров, Брюссель просил у России санкционный список в "конфиденциальном порядке", тот факт, что список просочился в СМИ, является "нарушением этических норм", сообщает Русская служба Би-Би-Си.
В МИДе РФ также заявили, что решения по каждому фигуранту "черного списка" были тщательно выверены.
Читайте такжеЕвропарламент назвал недопустимым "черный список" от РоссииРанее Евросоюз назвал необоснованным и неправомерным российский "черный список" персон ЕС. Европейская служба по внешним делам в своем заявлении отметила, что российская сторона не предоставила объяснений, по каким именно критериям принималось решение по данному списку.
Всего в "чёрный список" попали 89 европейских политиков и представителей военного командования.