"Поддержка госпереворота" и "гонения на русских": Лавров назвал причины запрета европейцам посещать РФ

Также, как пояснил Лавров, Брюссель просил у России санкционный список в "конфиденциальном порядке", тот факт, что список просочился в СМИ, является "нарушением этических норм", сообщает Русская служба Би-Би-Си.

В МИДе РФ также заявили, что решения по каждому фигуранту "черного списка" были тщательно выверены.

Читайте такжеЕвропарламент назвал недопустимым "черный список" от РоссииРанее Евросоюз назвал необоснованным и неправомерным российский "черный список" персон ЕС. Европейская служба по внешним делам в своем заявлении отметила, что российская сторона не предоставила объяснений, по каким именно критериям принималось решение по данному списку.

Всего в "чёрный список" попали 89 европейских политиков и представителей военного командования.