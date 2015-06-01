Евросоюз считает необоснованным запрет на въезд в Россию 89 европейцам

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила спикер верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич.

Она подтвердила, что российская сторона передала список из 89 европейцев, но до сих пор не было предоставлено никаких разъяснений относительно оснований принятия такого решения.

Читайте такжеЕвродепутат: "Черный список" Кремля - это шоу для собственного народа, которое строится на принципе "зуб за зуб""Наша позиция остается неизменной. Мы сказали, что для всех имен в списке это решение было произвольным и необоснованным. Это касается всех, мы не делаем разницы между комиссаром и другими", - подчеркнула Косьянчич.

Как известно, РФ передала Евросоюзу «черный список» из 89 человек, среди которых бывший еврокомиссар Фюле, депутаты Европарламента Яцек Сариуш-Вольский, Ребекка Хармс, Ежи Бузек, Ги Верхофстадт и другие.