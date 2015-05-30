Комитет защиты журналистов осудил указ Путина о засекречивании потерь военных
11:46, 30 мая 2015Мир
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Ранее сообщалось, что указ Путина о гостайне оспорят в Верховном суде
REUTERS
Комитет по защите журналистов осудил указ российского президента Владимира Путина о гостайне по потерям военных в мирное время, передает Газета.ru.
«Мы призываем президента Владимира Путина прекратить создавать «дымовые завесы» и позволить СМИ делать свою работу, состоящую в том, чтобы информировать людей в России, Украине и во всем мире о реальных событиях в регионе», — говорится в опубликованном на сайте комитета заявлении.
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Ранее сообщалось, что указ Путина о гостайне оспорят в Верховном суде.
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