Путин обязал чиновников сдавать полученные подарки. Потом их можно выкупить

Как сообщают РИА Новости, исключение составят канцелярские принадлежности.

Соответствующий документ размещен в пятницу на официальном портале правовой информации.

У чиновников будет три рабочих дня с момента получения презента, чтобы сдать его в управление делами президента РФ либо в другие уполномоченные подразделения.

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Если же подарок получен во время командировки, то отдать его нужно через три дня после возвращения.

Сдав подарок, его можно будет выкупить, подав соответствующее заявление.