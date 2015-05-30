Путин обязал чиновников сдавать полученные подарки. Потом их можно выкупить
01:13, 30 мая 2015Мир
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Президент России Владимир Путин обязал ряд российских чиновников, в том числе секретаря Совбеза РФ, бизнес-омбудсмена и всех глав российских регионов сообщать в АП обо всех подарках, которые они получили в командировках или других мероприятиях.
REUTERS
Как сообщают РИА Новости, исключение составят канцелярские принадлежности.
Соответствующий документ размещен в пятницу на официальном портале правовой информации.
У чиновников будет три рабочих дня с момента получения презента, чтобы сдать его в управление делами президента РФ либо в другие уполномоченные подразделения.
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Если же подарок получен во время командировки, то отдать его нужно через три дня после возвращения.
Сдав подарок, его можно будет выкупить, подав соответствующее заявление.
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