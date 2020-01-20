Atlantic Council: Уничтожение самолета МАУ в Иране указывает на невыученный урок после MH17

В мире существует около десятка войн, над которыми не стоит летать гражданским авиалиниям.

Существует определенная ирония в том факте, что Украина, которая прошла через революцию против репрессий и коррупции, теперь может стать причиной восстания в Иране. После трагического падения рейса PS752 компании МАУ 8 января, иранских протестов стало значительно больше. Они начинались в университетских студгородках и распространялись на улице.

Ярость была направлена против попыток иранского правительства скрыть причины падения украинского самолета, - пишет в статье для Atlantic Council бывший пресс-секретарь специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и аналитик международных отношений Майкл Боцюркив. Сначала режим утверждал, что у самолета были технические проблемы. Столкнувшись с доказательствами, разоблаченными украинскими следователями на месте падения лайнера, они были вынуждены признать, что украинский борт был сбит ракетами, запущенными с иранской военной базы.

Читайте такжеForbes: Даже признание Ирана в уничтожении самолета МАУ кажется сомнительным

Тот факт, что из 176 человек на борту рейса «Тегеран-Киев» большинство были иранцами или людьми иранского происхождения, посеяло чувство потери в Иране, что усугубило недовольство в стране, где люди уже были на грани. Нынешняя волна беспорядков началась в конце прошлого года из-за повышения цен на газ. Amnesty International назвала разгон участников протестов «кровавым подавлением» режима. После трагического падения PS752 общественная ярость усилилась. Толпы в Тегеране призвали аятоллу Али Хаменеи уйти в отставку, а также требовали преследования виновных в уничтожении лайнера.

На фоне злости и горя авиакатастрофа также поднимает тревожные вопросы о безопасности авиации и очевидном провалн в усвоении урока предыдущих трагедий такого характера. С самого момента, когда самолет МАУ исчез в небе Тегерана, сходство с атакой против MH17 над Востоком Украины в 2014 году было необычайным. Оба самолета исчезли с радаров без каких-либо сигналов о проблемах из кабины пилотов или от автоматических систем. Экипажи обоих авиалайнеров не успели отреагировать. Рекордеры голоса и данных прекратили работу в момент удара. Оба самолета пролетали над зоной активных боевых действий. В случае MH17, авиалайнер проходил над регионом на Востоке Украины, где его сбила российская ракета с системы «Бук». Погибли 298 человек.

Читайте такжеCNN: Иран, вероятно, переживает свой момент Чернобыля

Совет безопасности Нидерландов позже начал критиковать Украину за то, что она не перекрыла воздушное пространство для гражданской авиации, учитывая интенсивность боев в те времена. В случае с PS752 самолеты ряда авиалиний вылетели из Тегерана перед украинским лайнером. Впрочем, некоторые компании все же прекратили авиасообщение с Ираном за несколько дней до катастрофы из-за тревоги относительно безопасности. Даже несмотря на то, что иранская сторона провела ракетный удар за считанные часы до падения самолета МАУ, она не закрыла воздушное пространство. Еще одна чрезвычайная схожесть в том, какой ракетой были сбиты PS752 и MH17. И система «Бук», и Тор-М1 – это российское оружие, которое базируется на одной и той же технологии уничтожения своих целей. Ракеты взрываются довольно близко к самолетам, чтобы ударить и повредить шрапнелью фюзеляж.

В то время, как Россия до сих пор отрицает свою вину в уничтожении малайзийского самолета, Иран хоть и попытался избежать ответственности, но быстро отказался от этого из-за условий трагедии. В отличие от ситуации на Востоке Украины пять лет назад, рейс PS752 был сбит в авиационном пространстве под усиленным вниманием западной разведки на фоне конфронтации Ирана с США.

Читайте такжеГлавы МИД Украины и Нидерландов обсудили подготовку к началу суда по делу MH17

Важно то, после уничтожения украинского самолета, иранские журналисты и граждане начали делиться видео и фото. Украинские следователи смогли быстро получить доступ к месту падения Boeing. Они собрали доказательства того, что самолет сбила ракета, до того, как иранское правительство зачистил место бульдозером. После трех дней возражений, иранская власть, вероятно, решила, что ее позиция не выдерживает критики. Поэтому Тегеран признал, что причиной падения самолета была иранская ракета. Автор напоминает, что все же иранская сторона попыталась обвинить во всем техническую неисправность и «американский авантюризм». Но несмотря на это, Иран все равно сделал то, на что Россия до сих пор не решилась – признал свою вину.

Читайте такжеBusiness Insider: Генерал Ирана объяснил, почему его страна врала о сбитом самолете МАУ

Это первый положительный шаг. Дальнейшие дни и месяцы покажут, готов ли Тегеран быть полностью прозрачным и позволить следователям пользоваться полным доступом к месту катастрофы и всех доказательств. Среди последних должны быть данные с военных радаров, которые могут показать точный путь авиалайнера. Если Иран будет сотрудничать, он увеличит разрыв между собой и Кремлем. Россия отвергла несколько запросов от следователей Нидерландов о передаче данных с радаров по MH17. Москва также несколько раз меняла свою легенду о том, как был сбит малайзийский Boeing.

Ярость и горе из-за падения самолета МАУ подчеркивают необходимость выучить урок таких трагедий. Очень важно, чтобы сообщество гражданской авиации незамедлительно предприняло шаги, чтобы сделать полеты более безопасными во время конфликтов. Сейчас в мире существует около десятка войн, над которыми летать не стоит. Регуляции нужно усилить.