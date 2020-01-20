Иран решил остаться в ядерной сделке

Тегеран хочет, чтобы другие страны выполняли условия договора.

Спикер Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что Иран все еще остается в ядерной сделке с 2015 года.

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Как сообщает "Немецкая волна", Мусави раскритиковал европейские страны за недостаточные усилия для спасения соглашения. "Тегеран все еще остается в соглашении... Заявления европейских государств о нарушении Ираном соглашения являются необоснованными", - заявил он.

Тегеран настаивает на том, чтобы другие страны также выполняли условия ядерной сделки.

Ядерное соглашение с Ираном заключили летом 2015 года. Оно предусматривает разрешение на мирноеиспользование Ираном атомной энергетики в обмен на обещание Тегерана не разрабатывать ядерное оружие. Стороны договорились, что Тегеран существенно ограничит свою ядерную программу в обмен на отмену Западом экономических санкций.

Однако в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из ядерной сделки с Ираном. Трамп заявил о "несомненных доказательствах" того, что Иран, вопреки заверениям, разрабатывал ядерное оружие. После этого США неоднократно расширяли санкции против Ирана. В ответ на это Тегеран уже более полгода постепенно отказывается от обязательств, сформулированных в 2015 году при заключении ядерной сделки.