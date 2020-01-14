CNN: Иран, вероятно, переживает свой момент Чернобыля

Уничтожение украинского авиалайнера разоблачило вопиющую некомпетентность режима и настроило против него иранцев.

После того, как Иран признал, что по ошибке сбил пассажирский самолет из Украины, улицы городов заполнили демонстранты в выходные. И хоть в понедельник толпы были меньше, а полиции было значительно больше, чем самих участников протестов, некоторые обозреватели уже начали размышлять, что это, возможно, начало конца нынешнего режима в Тегеране.

Об этом пишет CNN, напоминая, что собравшись в субботу в столице для чествования памяти жертв авиакатастрофы, демонстранты призывали к отставке верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. На смену лозунгам в духе «Смерть Америке» пришли крики «Смерть диктатору» и «Смерть лжецу». На одном из видео демонстранты скандировали: «Хаменеи, имей совесть. Оставь страну».

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Этот гнев уже называют иранским «моментом Чернобыля», аналогом того, как в 1986 году ядерная катастрофа в советской Украине «разоблачила всю некомпетентность, государственный обман и гнилость режима». Так ситуацию описал сайт иранской диаспоры IranWire. Но трудно сказать, приведут иранцев к революции ли горе и злоба.

«Через западную призму мы всегда ищем революционный момент в Иране», - сказала старший научный сотрудник Иранского форума в Chatham House Санам Вакил.

Она признает, что есть определенное сходство между тем, как советская власть разбиралась с катастрофой в Чернобыле, и реакцией иранского правительства на уничтожение рейса PS752. И Москва, и Тегеран одинаково повторяли возражения, пытались все скрыть в то время, как иностранные правительства находили все новые доказательства. Но виновники все равно отрицали свою вину. Впрочем, параллели на этом и заканчиваются.

«Это может быть иранским моментом Чернобыля. Но вопрос в том, как иранские лидеры собираются с ним разобраться. После Чернобыля все зависело от того, решит ли один политический лидер взять на себя ответственность и изменить политическую динамику», - сказала эксперт.

«Единственное лицо, которое действительно может сделать существенные изменения в иранской политической системе – это верховный лидер», - добавила она.

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Чтобы демонстрации превратились в революцию, оппозиции нужны свои лидеры и общая идеология. На это указывает лектор кафедры оборонных исследований Королевского колледжа в Лондоне Эммануэль Карагианис.

«Но у иранских демонстрантов нет ничего из этого», - пояснил он, назвав последние акции протеста «спонтанными» и объединяющими широкую смесь интересов. В них принимают участие студенты, профессионалы, профсоюзы и этнические меньшинства.

«Иранский режим правит уже более 40 лет. Конечно, он может упасть. Но трудно это представить без ключевых элементов, которые должны быть на месте. А также без организованной и объединенной оппозиции», - сказала Вакил.