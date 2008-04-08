Израильский министр пригрозил Ирану уничтожением

Иран будет стерт с лица земли, если осмелится напасть на Израиль, заявил министр инфраструктуры еврейского государства Беньямин Бен-Элиезер, передает Associated Press. Воинственное заявление члена израильского кабинета прозвучало на фоне начавшихся в Израиле накануне пятидневных военных учений в масштабе всей страны.

Согласно официальным заявлениям, запланированные мероприятия не направлены против соседей Израиля и носят исключительно тренировочный характер, однако высокопоставленные источники в израильских силовых структурах указали на то, что в ходе учений будут отрабатываться "уроки" ливанской войны 2006 г.

Ливанская радикальная группировка "Хезболлах" уже назвала эти учения подготовкой к новой войне с Ливаном.