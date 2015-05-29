В России хотят принять "садистский закон", разрешающий бить заключенных - правозащитник

Суть закона в том, что он разрешает применять физическую силу и спецсредства (включая дубинки и электрошокеры) к заключенным не только в случаях угрозы физической безопасности сотрудникам или другим лицам, как это было раньше, но и, например, в любых случаях нарушения распорядка, то есть, по любому поводу, пишет правозащитник Лев Пономарев в своем блоге на сайте Эхо Москвы.

Читайте такжеВ России предлагают привлечь заключенных к строительству объектов ЧМ-2018 По словам Пономарева, правозащитники пытались остановить закон, но его все равно внесли в Думу без экспертизы Совета по правам человека при Президенте РФ и Уполномоченного по правам человека в РФ

"Он может быть принят буквально в течение нескольких дней", - утверждает правозащитник.