Сбитие "Боинга" МАУ: в иранском отеле, где останавливался экипаж, повесили памятное фото

Фото погибшего экипажа содержит подпись "Наше сердце с вами".

В иранском отеле в честь погибшего в авиакатастрофе экипажа самолета МАУ повесили фото - именно там украинцы останавливались перед рейсом.

Об этом сообщил командир экипажа самолета Ил-76МД, которым в Украину доставили тела погибших, Дмитрий Мимриков, передает Бригада транспортной авиации.

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"В знак уважения и памяти персонал отеля, с которого наши ребята и девушки отправились в свой последний рейс, разместили в холле фото погибшего экипажа с подписью "Наше сердце с вами", - отметил он.

По словам командира экипажа, от иранцев украинские летчики постоянно слышали слова соболезнования и извинений за катастрофу, ведь они полностью признают вину своего руководства, своей страны в этой трагедии.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране потерпел крушение самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Пассажиры и экипаж погибли.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

В Иран была направлена экспертная группа из Украины.

11 января президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в крушении самолета.

Сегодня, 19 января, в Киев доставили борт с телами погибших украинцев. Его встречали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и другие высокопоставленные чиновники, а также сотрудники МАУ и много других людей.