Эстония, Латвия и Литва просят НАТО не выводить истребители

Парламентские комиссии по обороне Эстонии, Латвии и Литвы предложили, чтобы миссия НАТО по охране воздушного пространства этих стран была продлена до 2018 года. Такое предложение, как сообщает DELFI, содержится в совместном заявлении депутатов, которое было сделано по случаю годовщины вступления республик в НАТО.

Напомним, что с 2004 года, когда страны Балтии стали членами Альянса, их небо охраняют союзники по НАТО. Сами республики пока не располагают необходимой для этого военной техникой.

Истребители стран - членов альянса по очереди несут дежурство на литовской авиабазе Зокняй, сменяясь каждые четыре месяца. В марте, как сообщало DELFI, там были размещены четыре МиГ-29 польских ВВС.

Предполагалось, что миссия НАТО завершится в 2007 году, однако представители руководства прибалтийских стран обратились к альянсу с просьбой продлить ее до тех пор, пока республики не смогут позволить себе собственные истребители.

В 2007 году председатель военного комитета НАТО Реймонд Хено пообещал, что патрулирование будет продолжено, по меньшей мере, до 2011 года. Позднее, в феврале 2008 года, генсек альянса Яап де Хооп Схеффер заявил, что странам Балтии не стоит беспокоиться о поиске средств на дорогостоящую технику. По его словам, НАТО будет руководствоваться долгосрочным планом по охране их воздушного пространства.

Эстония, Латвия и Литва, со своей стороны, намерены компенсировать союзникам расходы по патрулированию. Как сообщалось, каждое из балтийских государств будет выделять на эти цели по 400 тысяч долларов уже с 2008 года. Впоследствии республики планируют возмещать партнерам по НАТО и затраты на перебазирование самолетов.

Лента.ру