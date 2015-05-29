В США национальный конкурс по орфографии восьмой раз подряд выиграли индийцы

Об этом в пятницу, 29 мая, сообщает Лента.ру со ссылкой на CNN.

Сразу двое участников —14-летний Гокул Венкатачалам (Gokul Venkatachalam) из штата Миссури и 13-летняя Вания Шивашанкар из Канзаса — получили приз в размере 35 тысяч долларов.

В финале подростки смогли правильно произнести по буквам порядка 25 трудных слов, последним из них для Вании стало scherenschnitte (силуэт из черной бумаги), а для Гокула — nunatak (гора, со всех сторон окруженная льдом).

Читайте такжеНа выборах в США победил мертвый кандидатВ прошлом году Венкатачалам также принимал участие в Spelling Bee. Однако тогда он занял только третье место. В 2009 году сестра Вании Шивашанкар — Кавия — также стала победителем конкурса.

В этом году конкурс Spelling bee прошел в США в 90-й раз. В нем приняли участие 283 подростка.