Латвия не намерена поднимать "территориальный вопрос" с РФ

По словам главы МИД, повода для возобновления дискуссии нет.

Латвия, в отличие от Эстонии, не будет поднимать территориальный вопрос с Россией.

Об этом заявил глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс в эфире местной радиостанции, передает Sputnik Латвия.

По его словам, договор о границе между странами ратифицирован, все работы по демаркации закончены, поэтому повода для возобновления дискуссии нет.

Так чиновник ответил на вопрос о возможном возобновлении дискуссии относительно территории Пыталово (Абрене), которая сейчас принадлежит РФ.

"Наш Сейм ратифицировал договор о границе, мы закончили и все технические работы по демаркации границы. То есть обменялись официальными нотами о признании границы не только юридически, но и технически", - сказал Ринкевичс

Он добавил, что не видит "никаких поводов для новых вопросов на повестке дня - внешне- и внутриполитической".

Согласно условиям мирного договора, подписанного 11 августа 1920 года в Риге, Советская Россия отдала Латвийской Республике большую часть Островского уезда и Пыталово, получившее латышское название Абрене. В начале 1992 года, после обретения Латвией независимости, власти страны заявили, что не признают "аннексию Абрене". Из-за этого в течение 15 с лишним лет Россия и Латвия не могли заключить пограничный договор.

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Только в 2007 году Латвия отказалась от территориальных претензий, что и позволило в итоге заключить договор о границе. По словам тогдашнего президента Вайры Вике-Фрейберги, Латвии пришлось отступить ради членства в НАТО и ЕС, которое предполагает отсутствие неурегулированных территориальных споров с третьими странами.

Как сообщал УНИАН, ранее в МИД соседней с Латвией Эстонии заявили, что республика не будет ратифицировать договор о границе с Россией. До этого спикер парламента Эстонии заявил, что Россия аннексировала около пяти процентов территории страны.