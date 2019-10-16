Time: Разыскиваемый в США Фирташ дал адвокату Трампа грязь на Байдена

В это же время американские правоохранительные органы добиваются экстрадиции украинского олигарха.

Пытаясь дискредитировать врагов президента США Дональда Трампа, его близкие союзники получили ключевые документы и информацию от украинского олигарха, разыскиваемого в США за коррупцию.

Об этом Time рассказали пять человек, напрямую связанные с этими событиями, и еще двое тех, кто о них хорошо знает. Соратники Трампа получили информацию от состоятельного промышленника Дмитрия Фирташа, активы которого разбросаны по всей Европе. Он провел последние пять лет в Вене, защищаясь в деле об экстрадиции в США, где его обвиняют во взяточничестве и рэкете. Американский Департамент юстиции в 2017 году назвал украинского олигарха членом «высших эшелонов российской организованной преступности». Фирташ отрицает эти, а также все другие обвинения против него.

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В рамках его юридической защиты адвокаты Фирташа собрали документы, которые содержат противоречивые обвинения против бывшего специального прокурора Роберта Мюллера, а также экс-вице-президента Джо Байдена. Адвокаты олигарха передали эти документы и другую информацию людям, связанным с личным адвокатом Трампа Руди Джулиани.

Часто появляясь в эфире кабельных телеканалов, Джулиани показывал некоторые из этих документов американской аудитории как доказательство своих утверждений о нарушениях со стороны Мюллера и Байдена. Ключевой среди них – это справка от бывшего Генерального прокурора Украины, который обвиняет Байдена в коррупции. Этим «надежным свидетелем», как его называл Джулиани, был Виктор Шокин.

Джулиани показал справку бывшего украинского Генпрокурора, однако не упомянул о том, что получил ее от адвокатов Фирташа. В начале самого документа Шокин пишет, что он дает свои показания «по просьбе юристов, которые работают на Дмитрия Фирташа». На вопросы Time о связях с олигархом и его командой адвокатов Джулиани ответил: «Я не представляю Фирташа и никогда с ним не встречался». На дальнейшие запросы о комментарии он не отвечал.

Time пишет, что за последние два месяца расследование издания показало определенную связь между утверждениями Джулиани о Байдене и Мюллере с проблемными отношениями, связанными с иностранцем, разыскиваемым правительством США за коррупцию. И этот иностранец делает определенные шаги в рамках собственной стратегии юридической защиты, которые помогают американскому президенту атаковать его наиболее заметных критиков.

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Это совпадение интересов вырисовалось в то же время, когда Трамп и Джулиани пытались давить на Украину, добиваясь открытия расследования против семьи Байдена. Эти действия были разоблачены в сентябре благодаря жалобе информатора из американских спецслужб. На основании этой жалобы в Конгрессе сейчас идет процедура об импичменте Трампа. Впрочем, ни в каких государственных процедурах не упоминается о помощи, которую адвокаты Фирташа предоставили Джулиани. Неназванные адвокаты сказали Time, что хоть переданные документы и были полезны для Трампа, главной их целью было доказать невиновность украинского олигарха.

Издание пишет, что Фирташ наладил тесные связи с адвокатом президента США частично благодаря тому, что он нанял нескольких связанных с ним людей. В июле олигарх взял на работу двоих юристов, которые помогали Джулиани в кампании по дискредитации критиков Трампа. Это были Виктория Тоенсинг и Джозеф ДиГенова. Сам президент США хотел в 2018 году включить их в свою юридическую команду. Позже они наняли другого друга Джулиани – Льва Парнаса. Он выполнял работу переводчика на переговорах с Фирташем в Вене.

Направляясь в Вену 9 октября, Парнаса арестовали в аэропорту Даллс в Вашингтоне по обвинению в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний. Согласно обвинениям, Парнас и его бизнес-партнеры тайно направляли деньги неизвестных российских доноров на различные политические операции и для разных кандидатов.

В интервью для NBC News в понедельник Джулиани сказал, что с Фирташем его «ничего не связывает». Он также отрицает, что когда-либо разговаривал с Трампом о деле олигарха.

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«Я даже сомневаюсь, что президент что-то знает о нем. Думаю, если вы спросите президента: «Кто такой Фирташ?», - он ответит: «Не знаю». Насколько мне известно, мы никогда не обсуждали его», - заверил Джулиани.

Однако, друзья Джулиани Тенсинг и ДиГенова, начав работать на украинского олигарха, пытались не допустить его экстрадиции в США. В телефонном интервью 31 июля они сказали Time, что Фирташ не должен предстать перед американским судом.

«Поверьте, это была бы катастрофа. Это то, что называется необдуманным риском», - сказала Тенсинг.

Но во время интервью адвокаты большую часть времени уделили другой теме: нарушением специального прокурора Роберта Мюллера, который расследовал вмешательства России в американские выборы. В частности, они утверждали, что его помощник Эндрю Вайсмен в 2017 году предлагал Фирташу снять коррупционные обвинения в обмен на информацию, которая бы навредила президенту Дональду Трампу. А это, по их мнению, требование ложных показаний. Хотя документально подтвердить эти утверждения они отказались. В статье за 22 июля журналист The Hill Джон Соломон процитировал документы, полученные от юристов Фирташа, чтобы выставить работу Вайсмена как интригу, «которая выходит за пределы нормального федерального расследования». Давая показания перед Конгрессом в июле, Мюллер раскритиковал попытки республиканцев поставить под вопрос честность Вайсмена, назвав своего помощника «одним из самых талантливых прокуроров в команде».

Документы Фирташа стали еще более полезными для Джулиани и Трампа, когда они начали реагировать на запуск процедуры импичмента в Конгрессе. В центре контратаки адвоката президента лежит справка от Шокина. Именно он обвиняет Байдена в том, что тот добился его увольнения ради остановки расследования против компании Burisma. В совете директоров последней работал его сын.

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«Меня заставили покинуть пост под прямым и интенсивным давлением Джо Байдена и администрации США для того, чтобы остановить расследование», - Шокин написал в своей справке, заверенной нотариально в Киеве 4 сентября.

Time пишет, что эти утверждения не выдерживают критики. Чиновники в США и Украине, а также независимые эксперты и журналисты обнаружили, что Шокина уволили за нежелание бороться с коррупцией. Его преемник на посту Генерального прокурора Украины Юрий Луценко тоже сказал, что нет никаких доказательств, которые бы указывали на нарушения со стороны Байденов в Украине. Но защита Джулиани в процессе импичмента Трампа сильно опирается на документ, написанный Шокиным, который ему дала команда Фирташа. Во второй половине сентября, зачитав некоторые фрагменты справки Шокина, Джулиани заявил: «И это под присягой!».