В США самолет сбросил топливо над школами, пострадали 60 человек (видео)

После взлета у лайнера возникли проблемы с двигателем, которые требовали скорейшего возвращения в аэропорт вылета.

В США пассажирский самолет во время экстренной ситуации сбросил реактивное топливо над школьными кварталами, в результате чего пострадали 60 человек, большинство из которых дети.

Самолет Boeing 777-200 авиакомпании Delta направлялся из Лос-Анджелеса в Шанхай, сообщает Новое время со ссылкой на CNN.

После взлета у лайнера возникли проблемы с двигателем, которые требовали скорейшего возвращения в аэропорт вылета.

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"Самолет благополучно приземлился после сброса топлива. Это было нужно в рамках обычной процедуры для достижения безопасного посадочного веса", - заявили в авиакомпании.

Инцидент произошел около полудня по местному времени в городке Кудахи, штат Калифорния. Самолет сбросил топливо в районе, где расположены пять начальных и одна средняя школы.

Распоряжений местных властей об эвакуации не поступало.

По словам спасателей, все пострадавшие получили легкие повреждения, не требующие госпитализации.

На видео, снятом очевидцами, видно, как из крыльев авиалайнера, пролетал на небольшой высоте, распыляется вещество светлого цвета.

По словам пострадавших, в воздухе появился запах авиационного топлива, который разъедал глаза у людей на земле.

Видео: Bro vs. Sis

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 13 января, самолет авиакомпании Thai Airways совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Шри-Ланки Бандаранаике. Двум пассажирам стало плохо, позже они умерли.