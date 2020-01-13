На Шри-Ланке самолет экстренно посадили из-за смерти двух пассажиров

Во время полета двум пассажирам стало плохо. Они умерли до приземления.

В понедельник, 13 января, самолет авиакомпании Thai Airways совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Шри-Ланки Бандаранаике.

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Как сообщает ТСН со ссылкой на ColomboPage, двум пассажирам стало плохо, позже они умерли.

Самолет, который летел из Джидды (Саудовская Аравия) в индонезийский аэропорт Сурабая, приземлился в Бандаранаике в 02:45 по местному времени (23:15 по киевскому времени). Когда самолет приземлился двое граждан Индонезии - женщина и мужчина - уже были мертвы. Больше информации об инциденте нет.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Ночью 9 января в Иран отправился самолет транспортной авиации Вооруженных сил Украины с 45 специалистами разных отраслей, которые будут привлечены к выяснению обстоятельств катастрофы самолета авиакомпании МАУ, которая произошла 8 января в аэропорту Тегерана, и идентификации тел погибших. В состав оперативной группы вошли представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, министерств обороны, иностранных дел, внутренних дел, СБУ, СНБО, Госавиаслужбы, Национального бюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

11 января президент Ирана Хасан Роухані официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в збитті самолета.