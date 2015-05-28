В Индии из-за безумной жары отменили отпуска врачам

00:03, 28 мая 2015
Мир
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В некоторых частях Индии власть отменила отпуска врачей из-за чрезвычайной жары, температура там достигает 48 градусов по Цельсию.

REUTERS

От жары уже умерли более 1,1 тысячи человек - в основном в южных штатах Андхра-Прадеш и Телангана, пишет ВВС Украина.

Большинство погибших являются бедными рабочими.

Много людей говорят, что не могут позволить себе выполнить совет правительства и оставаться в помещении, поскольку не будут иметь возможности заработать деньги.

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Городские районы Индии страдают от отключений электроэнергии, потому что сети перегружены из-за чрезмерной работы кондиционеров.

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