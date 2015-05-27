Европа усиливает миссию по спасению мигрантов в Средиземном море

Об этом говорится в заявлении руководителя агентства Фабриса Леггери, сообщает DW.DE. По этим данным, летом к миссии должны добавиться среди прочего 3 самолета, всего 18 патрульных катеров и 2 вертолета. Таким образом, как отметил Фабрис Леггери, планируется помочь Италии контролировать границы и спасать жизни людей.

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Корабли и самолеты будут искать обломки лодок в зоне до 138 морских миль (255 км) южнее Сицилии, отмечается на сайте Frontex. До сих пор зона действия миссии охватывала территорию всего 30 морских миль до итальянского побережья. В общем в миссии "Тритон" принимают участие 26 европейских стран.

По данным Международной организации по миграции, в этом году во время попытки добраться на лодках через Средиземное море в Европу погибли 1770 человек.