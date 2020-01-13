В Пентагоне не подтвердили заявления Трампа о подготовке Сулеймани атак на посольства США

Ранее министр обороны США уже заявлял, что больше поддерживает заявления Дональда Трампа.

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что не видел доказательств относительно того, что Иран готовил нападения на четыре американских посольства.

Об этом он сообщил во время интервью на телеканале CBS, передает ТСН.

"Я не видел ни одного (доказательства - ред.) в отношении четырех посольств. Я разделяю мнение президента о том, что, вероятно, мои ожидания, что они нападут на наши посольства. Посольства являются наиболее яркой демонстрацией американского присутствия в стране", - сказал Эспер.

В то же время, в интервью другому телеканалу министр обороны уже заявлял, что больше поддерживает заявления Трампа.

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"То, что сказал президент относительно четырех посольств, - я в это верю. И он сказал, что он считает, что они, вероятно, могли напцелится на посольства в регионе", - сказал Эспер.

Как сообщал УНИАН, глава спецподразделения "Аль-Кудс" КСИР генерал Касем Сулеймани был убит в результате авиаудара США в столице Ирака Багдаде в ночь на 3 января.

Вашингтон объяснил свое решение тем, что генерал представлял угрозу для американцев. Тегеран пообещал отомстить за убийство генерала. Иран сократил свои обязательства по ядерной сделке, а парламент страны принял законопроект, по которому армия США и Пентагон признаются террористическими организациями.

8 января Иран запустил 15 ракет по военным базам США в Ираке. В ответ на действия Ирана Дональд Трамп объявил о введении новых санкций.