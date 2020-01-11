Сулеймани планировал атаку на четыре посольства США – Трамп

В частности, по словам Трампа, Сулеймани намеревался атаковать посольство США в Багдаде.

Президент США Дональд Трамп заявил, что на момент убийства иранского генерала Касема Сулеймани тот планировал нападения на четыре посольства США.

Об этом сообщает Fox News.

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«Мы можем вам сказать, что, вероятно, это было бы посольство в Багдаде», - сказал Трамп.

Других диппредставительств, на которые планировались атаки, Трамп не назвал.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Вашингтона не было конкретных данных о том, где и когда убитый иранский генерал Касем Сулеймани планировал совершить нападения на американских граждан.

Как сообщал УНИАН, глава спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР генерал Касем Сулеймани был убит в результате авиаудара США в столице Ирака Багдаде в ночь на 3 января. Вашингтон объяснил свое решение тем, что генерал представлял угрозу для американцев. Тегеран пообещал отомстить за убийство генерала. Иран сократил свои обязательства по ядерной сделке, а парламент страны принял законопроект, по которому армия США и Пентагон признаются террористическими организациями. 8 января Иран запустил 15 ракет по военным базам США в Ираке. В ответ на действия Ирана Дональд Трамп объявил о введении новых санкций.