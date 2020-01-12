Президент непризнанной Республики Абхазия ушел в отставку под давлением оппозиции

Заявление об отставке Хаджимбы сторонники оппозиции встретили свистом, аплодисментами, стреляли в воздух, после чего стали расходиться.

Президент непризнанной Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял решение сложить свои полномочия.

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Как сообщают российские СМИ, соответствующее заявление зачитал собравшимся у государственной дачи президента бывший премьер-министр страны Сергей Шамба.

«Ставлю вас в известность, что я слагаю полномочия президента во имя сохранения стабильности в стране», - сообщил он, процитировав заявление Хаджимбы.

В воскресенье у здания государственной дачи президента собрались сотни сторонников оппозиции. Слова Шамбы об отставке Хаджимбы собравшиеся встретили свистом, аплодисментами, стреляли в воздух, после чего стали расходиться.

10 января Верховный суд Абхазии отменил решение Центральной избирательной комиссии об итогах выборов президента, прошедших осенью, и постановил назначить повторные выборы. Таким образом, судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента.

По данным ЦИК, Хаджимба набрал во втором туре выборов 47,39% голосов избирателей (39 793), Квициния - 46,17% (38 766).

Сегодня, 12 января, ЦИК Абхазии назначила повторные выборы президента республики на 22 марта.