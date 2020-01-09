В Абхазии протестующие пошли на штурм фейковой администрации президента (фото, видео)

Дверь сняли с петель и унесли.

В подконтрольной России Абхазии протестующие выбили двери и разбили окна дома так называемой администрации президента Абхазии. Протестуют сторонники кандидата на выборах Алхаса Квицинии, который проиграл. Между активистами и силовиками происходят стычки. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/svit/v-abhazii-protestuyuschie-poshli-na-shturm-feykovoy-administracii-prezidenta-1471491.html

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на издание "Кавказский узел".

В четверг, 9 января, возле здания "администрации президента" собрались сотни протестующих, которые попытались зайти внутрь. Работников "администрации" иза протестной акции отпустили домой, сообщает издание "Абхазия-Информ".

В Абхазии протестующие начали штурм администрации президента, выбили окна и двери.



Все из-за того, что верховный суд Абхазии отказал удовлетворить иск проигравшего кандидата в президенты, который пытался обжаловать итоги выборов.



pic.twitter.com/MNiL9yvSkm — #MDK (@mudakoff) January 9, 2020

Акция началась возле Абхазского драматического театра, под здание "администрации" протестующие переместились позже. Часть из сотен активистов прорвалась в здание "администрации", взломав при этом двери - их сняли с петель и унесли. Между митингующими и силовиками происходят стычки.

Штурм начался около 13 часов. Протестующие не только выломали дверь, но и выбили окно, через которое также пытаются проникнуть в здание.

Как известно, кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициния обжаловал итоги выборов, но Верховный суд Абхазии отказался удовлетворить его иск. Квициния подал апелляцию. 18 декабря 2019 года он потребовал отвода судьи Верховного суда Абхазии, так как у того закончился срок полномочий, но суд признал ходатайство необоснованным.

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Во втором туре выборов президента Абхазии за Рауля Хаджимбу проголосовали 47,39% избирателей, за его оппонента Алхаса Квицинию - 46,17%. Девять партий и общественных организаций потребовали признать выборы не состоявшимися, настаивая, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.

В свою очередь, по данным проекта Wargonzo, у протестующих есть формальные претензии к действующей власти, обусловленные спецификой абхазского выборного законодательства. "Но не это даже послужило детонатором протеста.

В ноябре в Сухуми произошло резонансное убийство прямо в центре города. Главе МВД РА пришлось уйти в отставку. По информации от наших источников в Абхазии, корни сегодняшней акции нужно искать именно в ситуации вокруг расследования этого дела", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 августа сообщалось, что в оккупированном Россией грузинском регионе Абхазия выбирали так называемого президента. На его пост претендовали девять кандидатов, в том числе и действующий лидер самопровозглашенной республики Рауль Хаджимба.