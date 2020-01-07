цей матеріал доступний українською

В Эстонии отказались ратифицировать договор о границе с РФ

14:26, 07 января 2020
Мир
280 0
В Таллине против ратификации пограндовогора с РФ / Фото en.wikipedia.org / Diego Delso

В Эстонии правящая коалиция не намерена давать ход ратификации договора о государственной границе с Россией, который был подписан в 2014 году.

Об этом сообщил спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас в интервью порталу ERR.

"Позиция [правительственной] коалиции состоит в том, что мы не будем продвигаться с ратификацией пограничного договора", - сказал Пыллуаас.

По его словам, даже если РФ ратифицирует документ первой, в таком случае ничего делать не нужно.

"Несомненно, нам не следует его ратифицировать. Если мы заключим новый договор о границе и откажемся от тех территорий (Ивангорода и Печорского района, которые отошли к Эстонии по Тартускому мирному договору 1920 года. - ред.), это будет иметь огромные юридические последствия. Во-первых, мы аннулируем Тартуский мирный договор. В связи с этим аннулируется и наша правопреемственность, что означает автоматическое изменение состава наших граждан и т.д. Это исключительно опасный путь", - считает спикер эстонского парламента.

Читайте такжеМинобороны Эстонии не верит в диалог с Москвой: "мы не можем дать им то, чего они хотят"

Пограничный договор между Эстонской Республикой и Российской Федерацией был подписан 18 февраля 2014 года. Со стороны Эстонии подпись под соглашением поставил министр иностранных дел Урмас Паэт. Со стороны России - глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров. Первое чтение законопроекта о ратификации пограничных соглашений прошло в Рийгикогу 25 ноября 2015 года. В Госдуме РФ законопроект о ратификации этого договора все еще не поступил даже на первое чтение.

Как сообщал УНИАН, ранее спикер парламента Эстонии заявил, что Россия аннексировала около пяти процентов территории страны.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Эстония#граница с РФ