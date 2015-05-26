В Германии начнется выборочный контроль на границе из-за саммита G7

Как сообщил глава управления полиции Мюнхена Губерт Штайгер, будет происходить контроль трансграничного движения, в частности, на границе Германии с Австрией, передает DW.DE. Полиция будет осуществлять контроль автомобильных и железнодорожных перевозок, а также будет проверять пассажиров в аэропорту Мюнхена и пешеходов, которые пересекают границу.

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Введением более жесткого контроля на приграничной территории немецкая полиция стремится идентифицировать готовых к насилию демонстрантов и предотвратить их участие в протестах во время саммита G7. Значительное внимание будет уделено контролю южной границы Германии между Фрайлассингом и Линдау. Проверки могут длиться до 15 июня.

Напомним, Германия является частью Шенгенской зоны, внутри которой обычно не осуществляются проверки документов тех, кто путешествует.

Встреча G7 состоится 7-8 июня в дворце Ельмау возле границы с Австрией. Безопасность и порядок во время саммита должны обеспечивать около 15 тыс. полицейских.