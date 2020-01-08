В Алматы активисты призвали Украину отказаться от экстрадиции казахстанского блогера

На родине ее подозревают в мошенничестве. С 2017 года Жанара Ахмет проживает в Украине.

В Алматы сегодня прошла акция против экстрадиции в страну казахстанского блогера Жанары Ахмет, которая с 2017 года живет в Украине.

Как сообщает "Радио Азаттык", группа активистов вышла к Монументу Независимости. Участники акции заявили, что на родине Ахмет ожидают репрессии. В начале своей акции активисты также выразили соболезнования в связи с крушением авиалайнера ​МАУ в пригороде Тегерана.

Активисты заявили, что в Казахстане людей, которые открыто выражают свое мнение, подвергают преследованиям.

"Несмотря на то, что Казахстан декларирует себя демократическим, социальным, правовым государством, однако на деле мы этого не наблюдаем. Стоит только начать проявлять гражданскую активность, как нас сажают под стражу", - пояснил активист Асхат Жексебаев, который в прошлом году несколько раз отбывал административный арест после мирных акций протеста и одиночных пикетов в поддержку политических заключенных.

Силовики, которые присутствовали на мероприятии, заявили, что оно незаконное и призвали участников покинуть его. Те просьбу не выполнили.

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Как сообщал УНИАН, в октябре 2017 года стало известно, что в Киеве задержана казахстанская журналистка и блогер Жанара Ахмет. Как сообщил адвокат Владислав Грищенко, журналистку задержали за то, что она находится в международном розыске по линии Интерпола по запросу властей Казахстана.

В Казахстане журналистке инкриминируют преступление, предусмотренное статьей 177 (мошенничество) Уголовного кодекса страны. Весной 2018 года Апелляционный суд выпустил Ахмет из Лукьяновского СИЗО.

Жанара Ахмет была вынуждена уехать в Украину из Казахстана в марте 2017 года. На родине в отношении нее возбудили несколько дел, которые журналистка считает политически мотивированными.

В сентябре 2018 года Верховный суд Украины обязал Государственную миграционную службу предоставить ей статус беженки.