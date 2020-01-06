Иран может попытаться убить топ-чиновника США в ответ ликвидацию Сулеймани – экс-сотрудник Пентагона

Иранский генерал, командующий силами «Кудс» 62-летний Касем Сулеймани, погиб в результате авиаудара США в столице Ирака Багдаде.

Иран может прибегнуть к попытке убийства высокопоставленного чиновника США в ответ на уничтожение силами США влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани.

Об этом заявил бывший чиновник Министерства обороны США Майкл Карпентер, старший директор "Центра Пенн Байден", передает "Голос Америки".

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Как известно, иранский генерал, командующий силами «Кудс» 62-летний Касем Сулеймани погиб в результате авиаудара США в столице Ирака Багдаде. По данным СМИ, удар был нанесен с беспилотного летательного аппарата. Пентагон заявил, что президент США Дональд Трамп утвердил авиаудар утром 2 января.

"Иран использует то, что он считает наиболее эффективным для асимметричного ответа, это включает в себя кибератаки, это включает атаки со стороны поддерживаемых ими сил, террористические методы", - заявил Карпентер.

По мнению эксперта, также можно ожидать "попытку убийства высокопоставленного чиновника США".

Карпентер также допускает "атаки на американские интересы, военные, гражданские, так называемые "легкие цели". По его мнению подобные угрозы не ограничиваются только Ближним Востоком.

"Это может быть в Европе, в США. Иран нанесет удар в то время и место, которые он сам выберет", - отметил Карпентер.

Между тем Керстен Фонтенроуз, директор Инициативы Ближневосточной безопасности имени Скоукрофта в аналитическом центре "Атлантический совет" считает, что действия Ирана ограничатся Ираком и Ближним Востоком.

"Их ответом будет серия ударов в течение определенного времени. Некоторые будут немедленно, вероятно, в Ираке и регионе. Другие – в течение определенного времени в других регионах мира, где у них есть оперативники и которые для них представляют интерес. Я ожидаю действия в Западной Африке, в районе Аргентины, Парагвая и Бразилии в Латинской Америке. Но вариантов множество. Они могут атаковать и легкие цели, что означает определенную уязвимость для наших посольств и дипломатов", - считает Фонтенроуз.