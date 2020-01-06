При атаке исламистов на военную базу в Кении погибли трое американцев
При атаке боевиков сомалийской исламистской группировки "Аш-Шабаб" на военную базу кенийских вооруженных сил в Манда Бэй погибли трое американцев.
Об этом сообщила пресс-служба Африканского командования США, передает НВ.
"Во время атаки группировки Аш-Шабаб… на военную базу ВС Кении в Манда Бэй сегодня утром были убиты один военнослужащий США и двое контрактников Пентагона", - говорится в заявлении.
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Кроме того, при атаке были ранены еще двое американских военнослужащих. В заявлении американского военного ведомства указывается, что в настоящее время они эвакуированы в безопасное место.
Уточняется, что боевики проникли на территорию базы и повредили шесть гражданских воздушных судов на аэродроме.
Как сообщал УНИАН, экстремисты "Аш-Шабаб", крыла "Аль-Каиды" в Сомали, утром 5 января напали на военно-морскую базу в Кении, где базируются военные США.