При атаке исламистов на военную базу в Кении погибли трое американцев

Кроме того, при атаке были ранены еще двое американских военнослужащих.

При атаке боевиков сомалийской исламистской группировки "Аш-Шабаб" на военную базу кенийских вооруженных сил в Манда Бэй погибли трое американцев.

Об этом сообщила пресс-служба Африканского командования США, передает НВ.

"Во время атаки группировки Аш-Шабаб… на военную базу ВС Кении в Манда Бэй сегодня утром были убиты один военнослужащий США и двое контрактников Пентагона", - говорится в заявлении.

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Кроме того, при атаке были ранены еще двое американских военнослужащих. В заявлении американского военного ведомства указывается, что в настоящее время они эвакуированы в безопасное место.

Уточняется, что боевики проникли на территорию базы и повредили шесть гражданских воздушных судов на аэродроме.

Как сообщал УНИАН, экстремисты "Аш-Шабаб", крыла "Аль-Каиды" в Сомали, утром 5 января напали на военно-морскую базу в Кении, где базируются военные США.