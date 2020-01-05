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Исламисты совершили нападение на военную базу США в Кении

18:49, 05 января 2020
Мир
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Члены группировки &quot;Аль-Каида&quot;, иллюстрация / REUTERS

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Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на сообщение кенийских властей.

Отмечается, что это было первое нападение связанной с «Аль-Каидой» группировки на силы США в восточноафриканской стране.

О погибших или раненых среди сил США или Кении неизвестно. При этом в заявлении Африканского командования США уточняется, что пять нападавших были убиты.

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