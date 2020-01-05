Исламисты совершили нападение на военную базу США в Кении
18:49, 05 января 2020Мир
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Это было первое нападение связанной с «Аль-Каидой» группировки на силы США в восточноафриканской стране.
Члены группировки "Аль-Каида", иллюстрация / REUTERS
Экстремисты «Аш-Шабаб», крыла «Аль-Каиды» в Сомали, утром 5 января напали на военно-морскую базу в Кении, где базируются военные США.
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Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на сообщение кенийских властей.
Отмечается, что это было первое нападение связанной с «Аль-Каидой» группировки на силы США в восточноафриканской стране.
О погибших или раненых среди сил США или Кении неизвестно. При этом в заявлении Африканского командования США уточняется, что пять нападавших были убиты.
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