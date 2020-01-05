В Италии авто въехало в группу туристов: погибли 6 человек, есть пострадавшие

Район, где случился наезд, расположенный неподалеку от австрийской границы и известен своими лыжными курортами.

В провинции Больцано (Италия) в ночь на 5 января автомобиль въехал в группу из 17 туристов.

Об этом сообщает DW со ссылкой на dpa.

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В результате наезда погибли 6 человек, несколько человек получили травмы, один человек тяжело травмирован.

По словам представителей полиции, туристами предположительно были граждане Германии.

По данным телеканала Rai Südtirol, трагедия произошла в горном селе Лутаго. Водитель автомобиля выжил, полиция расследует, как именно произошла авария. Сейчас проводится идентификация жертв.

Район, где произошел наезд, расположенный неподалеку от австрийской границы и известен своими лыжными курортами.

Как сообщал УНИАН, во Франции 97 человек провисели на подвешенных к тросу сиденьях на горной канатной дороге более двух часов.