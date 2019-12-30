В Альпах 100 человек провисели два часа на канатной дороге (видео)

Спасатели спустили лыжников на землю, задействовав вертолет.

Во Франции 97 человек провисели на подвешенных к тросу сиденьях на горной канатной дороге более двух часов.

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Об этом сообщает газета Le Parisien в воскресенье, 29 декабря.

Инцидент произошел на горном курорте Серр-Шевалье, расположенном в департаменте Верхние Альпы на высоте 2200-2500 м от уровня моря.

Местной спасательной службе и отряду горной жандармерии пришлось организовать операцию по эвакуации лыжников. Для этого использовали вертолет и наземные средства, которые позволили спустить на землю с более чем десятиметровой высоты всех пассажиров канатной дороги.

По данным спасателей, никто не пострадал.

Как сообщал УНИАН, в Австрии спасатели вызволили из-под снежной лавины 26-летнего лыжника, который провел под снегом 5 часов.