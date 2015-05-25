Австралийским чиновникам запретили носить на работе комбинезоны, вьетнамки и угги

Сотрудникам австралийского департамента по делам миграции запретили носить на работе угги, вьетнамки и комбинезоны, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Daily Telegraph.

Правило ввели после того, как чиновники стали злоупотреблять свободным дресс-кодом и таким образом пренебрегать, по мнению руководства, «элементарными правилами профессионализма».

«Есть вещи, которые не могут быть частью делового имиджа. Это джинсы, шлепанцы, угги и так далее», — объяснила руководитель миграционного ведомства Джэн Доррингтон (Jan Dorrington). Отвечая, на вопрос, действительно ли сотрудники приходили на работу в перечисленных вещах, чиновник сказала: «Вы и представить себе не можете».

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Под запрет также попали комбинезоны как «неуместные в гардеробе взрослого человека».

В июле 2013 года The Daily Telegraph сообщала, что многие австралийцы подписали онлайн-петицию с требованием запретить ношение комбинезонов («одежды, разработанной для ношения детьми в подгузниках», как отмечалось в документе).