В Индонезии чиновников обяжут есть на совещаниях только уличную еду

Индонезийских чиновников обяжут есть на совещаниях исключительно местную уличную еду вместо дорогой импортной пищи, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The New Straits Times. Новые правила начнут действовать с 1 декабря.

По данным издания, новое меню чиновников было разработано советниками министра бюрократической реформы Юдди Чхриснанди (Yuddy Chrisnandi). В него вошли маниок, пареная кукуруза и пирожки из ямса. По мнению экспертов, эти меры позволят поддержать сельское хозяйство страны, а чиновникам такая диета поможет нормализовать давление и уровень холестерина. Тех, кто не будет соблюдать правила, лишат премии или понизят в должности.

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Как объявил министр реформы, это только начало: со следующего года для чиновников введут новые ограничения. Им запретят приглашать на вечеринки более 400 гостей. По словам министра, сейчас по торжественным случаям госслужащие устраивают праздники, на которые съезжаются более тысячи человек. Это создает пробки на дорогах и усиливает у простых людей ощущение социального неравенства.

Эти меры связывают со стремлением недавно избранного президента Джоко Видодо (Joko Widodo) завоевать симпатии простого народа. В ходе избирательной кампании он обещал покончить с коррупцией в Индонезии, а также обеспечить продовольственную безопасность страны за счет увеличения производства традиционных сельскохозяйственных культур.