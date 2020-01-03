New York Times: Убийство Сулеймани может стать американским объявлением войны Ирану

Нынешний президент США сделал шаг, на который не решались ни Буш-младший, ни Обама.

Утром в Багдадском международном аэропорту удар с беспилотника США убил высокопоставленного генерала Ирана. И это, как объявили в Вашингтоне, произошло по приказу президента Дональда Трампа. Генерал Касем Сулеймани возглавлял мощный отряд "Кудс", входящий в Корпус стражей исламской революции.

Ракета с американского беспилотника MQ-9 убила его и еще нескольких представителей иракских боевиков, которых поддерживает Тегеран. Ракета попала в конвой, который выезжал из аэропорта столицы Ирака. Об этом пишет New York Times, добавляя, что генерал Сулеймани был архитектором почти каждой важной операции разведки Ирана и его вооруженных сил за последние два десятилетия. Его смерть станет серьезным ударом для Тегерана в разгар геополитического конфликта.

Чиновники США подготовились к потенциальной иранской атаке в ответ, которая могла бы включать кибератаки и террористические акты как против американских интересов, так и против их союзников. Израиль тоже подготовился к ударам Ирана. Некоторые наиболее популярные среди туристов места в стране включительно с горнолыжным курортом Хермон были закрыты. Вооруженные силы Израиля были переведены в боевую готовность.

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"Убив генерала Сулеймани, Трамп пошел на шаг, который отбрасывали президенты Джордж Буш-младший и Барак Обама, опасаясь, что это приведет к началу войны между США и Ираном", - пишет издание.

Многие республиканцы подчеркивают, что решение атаковать Трампа было оправданным, хоть это и самый большой случай применения военной силы его администрацией за все время. А главные критики политики президента в отношении Ирана подчеркивают, что ликвидация генерала может привести к серьезным и непредсказуемым последствиям, которые могут привести к вспышке насилия на всем Ближнем Востоке.

"Сулеймани был врагом США. Это не вопрос. Вопрос в том, действительно ли Америка только что убила без всякого одобрения Конгресса второго самого влиятельного человека Ирана, зная, что это потенциально может дать начало большой региональной войне?" - сказал сенатор-демократ Кристофер Мерфи.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зарифе назвал ликвидацию генерала Сулеймани актом "международного терроризма" и предостерег, что это была "опасная и глупая эскалация".

"США несут ответственность за все последствия своего недостойного авантюризма", - написал Зарифе в Twitter.

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"Ястребы" среди экспертов по вопросам Ирана считают, что потеря генерала будет очень болезненной для иранского руководства.

"Это сокрушительная потеря для иранских Стражей исламской революции, режима аятоллы Хаменеи и его региональных амбиций", - сказал исполнительный директор Фонда обороны и демократии Марк Дубовиц.

"23 года он был иранским эквивалентом командира Объединенного командования специальных операций, директора ЦРУ и реального министра иностранных дел Ирана. Он незаменим для иранского военного истеблишмента", - добавил эксперт.

Указывая на эти же причины, другие аналитики предостерегают, что Иран, скорее всего, ответит с опасной интенсивностью.

"С иранской точки зрения, трудно представить более откровенный акт провокации. И трудно представить, что Иран не ответит на это с необычайной агрессивностью", - сказал президент и исполнительный директор "Международной кризисной группы" Роберт Мэлли.

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"Было ли это умышленно со стороны президента Трампа или нет, но это по всем практическим перспективам объявление войны", - добавил Мэлли, который был координатором Белого дома по вопросам Ближнего Востока, Северной Африки и Персидского залива в администрации Обамы.

Некоторые чиновники США и советники администрации Трампа предлагают менее жесткие сценарии. Они утверждают, что демонстрация силы может убедить Иран, что его агрессия против американских интересов и союзников стала слишком опасной. И что американский президент, который мог показаться иранцам несостоятельным идти на риск, на самом деле готов к эскалации.