Патриарх РПЦ завел страницу в соцсети. Затроллили (фото)

Сообщается, что аккаунт был создан непосредственно Московской патриархией и она действительно является страницей патриарха. Однако пишет ли предстоятель РПЦ там самостоятельно - неизвестно, пишет Украинская правда.

При этом комментарии к постам не закрываются, в результате чего патриарха уже "затролилы" комментариями относительно образа жизни РПЦ и ее руководителя.

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Люди возмущаются его кортежем, и тем, почему для Кирилла во время его визитов в разные города России ГАИ перекрывает движение транспорта на улицах.

Также пользователей интересуют такие вопросы, какие часы себе лучше приобрести и "когда Богородица прогонит Путина".

В комментариях также много ругани и атеистических высказываний. Некоторые пользователи даже рекомендуют Кириллу обратиться к своим помощникам, чтобы те помогли ему закрыть комментарии.