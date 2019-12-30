Автобус с беларусами перевернулся на трассе в РФ: более 20 пострадавших

Шестнадцать раненых в результате аварии, в том числе троих детей, был доставлен в больницу.

В понедельник, 30 декабря, в Псковской области России на федеральной трассе перевернулся пассажирский автобус. В результате аварии пострадали 24 человека, среди которых - дети.

Об этом сообщает "РИА Новости".

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Авария произошла около 2:50 в двух километрах от населенного пункта Подборовье, на 275-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель.

Автобус, следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и перевернулся. В салоне находилось 52 пассажира: 51 гражданин Беларуси и один россиянин.

Шестнадцать раненых в результате аварии, в том числе троих детей, были доставлены в Псковскую областную клиническую больницу. Все пострадавшие получили травмы верхней части тела, в том числе ушибы головы, грудного отдела позвоночника или грудной клетки, а также переломы ключиц.

Как сообщал УНИАН, в России Служба переливания крови Самарской области установила пожизненный запрет на донорство для гомосексуалистов, «наркоманов» и «проституток». Их отнесли к группе риска наряду с людьми с ВИЧ-инфекцией.