Конституционный суд Турции признал незаконной блокировку Wikipedia в стране

Иск в суд был подан компанией Wikimedia Foundation, которая владеет Wikipedia.

В четверг, 26 декабря, Конституционный суд Турции принял решение о том, что блокирование в стране Wikipedia является нарушением свободы слова. Об этом сообщает Anadolu. Соответствующее решение поддержали шесть судей из десяти. Читайте такжеЛивия попросила Турцию о военной помощи Иск в суд был подан компанией Wikimedia Foundation, которая владеет Wikipedia. Основатель энциклопедии Джимми Уэйлс радостно воспринял решение суда. "С возвращением, Турция", - заявил Уэйлс. Напомним, 29 апреля 2017 года в Турции был заблокирован доступ к онлайн-энциклопедии Wikipedia по всей территории страны.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter