Конституционный суд Турции признал незаконной блокировку Wikipedia в стране
04:11, 27 декабря 2019Мир
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Иск в суд был подан компанией Wikimedia Foundation, которая владеет Wikipedia.
Wikipedia была заблокирована в Турции в 2017 году
В четверг, 26 декабря, Конституционный суд Турции принял решение о том, что блокирование в стране Wikipedia является нарушением свободы слова.
Об этом сообщает Anadolu.
Соответствующее решение поддержали шесть судей из десяти.
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Иск в суд был подан компанией Wikimedia Foundation, которая владеет Wikipedia. Основатель энциклопедии Джимми Уэйлс радостно воспринял решение суда.
"С возвращением, Турция", - заявил Уэйлс.
Напомним, 29 апреля 2017 года в Турции был заблокирован доступ к онлайн-энциклопедии Wikipedia по всей территории страны.
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