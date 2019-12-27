цей матеріал доступний українською

Конституционный суд Турции признал незаконной блокировку Wikipedia в стране

04:11, 27 декабря 2019
Мир
10 0
Wikipedia была заблокирована в Турции в 2017 году

Об этом сообщает Anadolu.

Соответствующее решение поддержали шесть судей из десяти.

Читайте такжеЛивия попросила Турцию о военной помощи

Иск в суд был подан компанией Wikimedia Foundation, которая владеет Wikipedia. Основатель энциклопедии Джимми Уэйлс радостно воспринял решение суда.

"С возвращением, Турция", - заявил Уэйлс.

Напомним, 29 апреля 2017 года в Турции был заблокирован доступ к онлайн-энциклопедии Wikipedia по всей территории страны.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Турция