Впервые за 10 лет в Японии казнили иностранца

40-летнего Вэй Вэя казнили через повешение за жестокое убийство семьи c двумя детьми.

В Японии впервые за десять лет казнили гражданина другого государства.

Об этом сообщает ВВС.

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40-летнего Вэй Вэя казнили через повешение за жестокое убийство семьи, которое он совершил с двумя соучастниками в 2003 году. Сообщникам удалось бежать в Китай, где одного казнили в 2005 году, а второго приговорили к пожизненному заключению.

Вэй Вэй признался в убийстве, но, по его словам, он не играл в нем главную роль. Он и его сообщники пытались ограбить дом бизнесмена в городе Фукуока. Во время нападения бизнесмен, двое его детей были задушены, а жену утопили в ванной. Затем тела жертв сбросили в залив Хаката.

"Это чрезвычайно жестокий случай, когда счастливые члены семьи, в том числе восьмилетний и 11-летний ребенок, были убиты по действительно эгоистическим причинам", - сказала министр юстиции Масако Мори.

Япония начала разглашать имена расстрелянных заключенных в 2007 году. С тех пор назвали только одного иностранца - китайца, повешенного в 2009 году. В настоящее время в Японии более 100 заключенных, приговоренных к смертной казни.

Как сообщал УНИАН, суд средней ступени китайской провинции Гуандун казнил Лю Чунлоу, которого признали виновным в поджоге караоке-клуба.