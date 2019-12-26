Число беженцев в Европе выросло впервые с 2015 года

При этом число беженцев, приезжающих в Германию, напротив, снизилось - на 13% до 133,3 тыс.

Количество заявок на получение убежища в странах ЕС в этом году выросло впервые с 2015 года - их число в период с января по ноябрь увеличилось на 8,6%, до 473,2 тыс.

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Об этом сообщают газеты, входящие в немецкую медиакорпорацию Funke Mediengruppe, со ссылкой на данные Eurostat, передает kommersant.

При этом число беженцев, приезжающих в Германию, напротив, снизилось - на 13% до 133,3 тыс. Число заявок на получение убежища в Германии падает не первый год - в 2018 году оно также снизилось на 16%. Уменьшается и доля Германии среди стран Европы по количеству новых беженцев - если в 2017 году на нее приходился 31% всех беженцев, а в прошлом - 28%, то в этом году доля Германии составляет лишь 23%. По данным газет, сильнее всего в этом году выросло число заявок на получение убежища, поданных во Франции, - рост с января по конец сентября на 18%, до 87,5 тыс. - и в Испании, где число беженцев выросло на 17%, до 80 тыс.

Одновременно с этим директор европейского пограничного агентства Frontex Фабрице Леггере заявил в интервью немецкой газете Die Welt, что число незаконных пересечений границ ЕС в нынешнем году снизилось на 10%, до 120 тыс. случаев. Для сравнения, в 2015 году, на который пришелся пик миграционного кризиса, было зарегистрировано 1,2 млн незаконных пересечений границы.