Во Франции задержали грузовик с 30 мигрантами, среди которых - дети

Группа мигрантов из Пакистана пряталась в кузове фуры.

Сотрудники дорожной полиции Франции обнаружили группу мигрантов из Пакистана в кузове грузовика на юге страны.

Об этом сообщает The Local.

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Группу мигрантов из Пакистана в составе 31 человека, которые прятались в кузове грузовика, были обнаружены во время выборочной проверки на автодороге вблизи итальянской границы. Среди найденных человек - трое несовершеннолетних без сопровождения.

Мигрантов передали итальянской власти в соответствии с иммиграционными процедурами.

Водитель грузовика, который также из Пакистана, был задержан французскими властями.

Как сообщал УНИАН, в октябре в Великобритании в грузовике были найдены мертвыми 39 человек, предварительно мигранты из Вьетнама.

27 октября 25-летнему жителю Северной Ирландии Морису Робинсону, который был за рулем грузовика, предъявили обвинение в непредумышленном убийстве 39 человек. Мужчину арестовали.

Всего по подозрению в причастности к инциденту были задержаны пять человек.