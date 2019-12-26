Лодка с мигрантами затонула в Турции, погибли 7 человек

64 человек удалось спасти.

На востоке Турции в четверг затонула лодка, перевозившая мигрантов из Пакистана, Бангладеш и Афганистана. В результате аварии погибли 7 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление офиса губернатора провинции Бітліс.

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Лодка затонула на северном берегу озера Ван. Произошло это около 3 часов утра по местному времени.

Озеро расположено недалеко от границы с Ираном, откуда мигранты регулярно пересекают границу с Турцией, направляясь в Европу. Пока не понятно, почему мигранты оказались на озере Ван, которое полностью находится в пределах Турции.

Пять человек были найдены мертвыми на месте происшествия, еще двое скончались в больнице. Спасти удалось 64 человек, их доставили в ближайшие больницы и приюты.

Как сообщал УНИАН, возле берегов Мавритании в начале декабря в море погибли более 50 мигрантов из Западной Африки после того, как их корабль затонул. В судне находились 150 человек.