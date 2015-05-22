В России йогурты могут приравнять к алкогольной продукции

24 апреля союз отправил письмо руководителю Росалкогольрегулирования Игорю Чуяна с просьбой разобраться в этом вопросе, сообщают «Ведомости».

Изменения в данный закон вступят в силу с 1 июня 2015 года. Согласно новым правкам, допустимое пороговое содержание этилового спирта в продуктах снизится с 1,5% до 0,5%. В составе же некоторых молочных продуктов содержатся ароматизаторы на спиртовом носителе, массовая доля спирта в которых часто составляет от 1% до 1,3%.

В готовых кисломолочных продуктах содержание спирта меньше 0,5%, и они не входят в список товаров, подлежащих государственному регулированию оборота алкоголя. Тем не менее, согласно изменениям в законе, закупка, перевозка и хранение спиртовых ароматизаторов будут учитываться.

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Пока дело идет к тому, что с наступлением лета производителям молочной продукции придется получать алкогольную лицензию, декларировать спиртовые ингредиенты и оборудовать линии производства особыми счетчиками.

Представитель Росалкогольрегулирования заявил, что получил письмо от «Союзмолока» и ведомство постарается успеть подготовить проект постановления о выводе спиртовых наполнителей для фруктовых йогуртов до 1 июня.