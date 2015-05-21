Израиль закупит у США тысячи бомб и ракет
07:41, 21 мая 2015Мир
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США намерены поставить Израилю около 14 тыс. "умных" бомб и более 3 тыс. ракет класса "воздух-воздух" на сумму $1,8 млрд.
REUTERS
Агентство сотрудничества в области безопасности и обороны США заявило, что безопасность Израиля и поддержание его оборонных возможностей является национальным интересом США, передает ZN.UA со ссылкой на UPI. Эта сделка уже была одобрена Госдепартаментом США.
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Ранее сообщалось, что США поставят Израилю в 2016 году новейшие истребители пятого поколения F-35, которые помогут ему сохранить свое военное превосходство на Ближнем Востоке.
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