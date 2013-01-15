Топ-10 мировых лидеров по активности в Twitter'е

Об этом говорится в докладе Digital Policy Council.

"Часто интернет-активность воспринимается как угроза правительствам. Однако в результате Twitter стал популярнее среди государственных деятелей: они сознают выгоды прямого общения с гражданами", - цитирует издание выводы, содержащиеся в докладе.

Активность политиков в социальной сети в 2012 году возросла на 78% по сравнению с 2011 годом.

В докладе также приводится Топ-10 лидеров, у которых в Twitter самое большое количество последователей.

Первое место в десятке занял президент США Барак Обама с 25 млн 672 тыс. 682 фолловерами. Второе место – у президента Венесуэлы Уго Чавеса (3 млн 884 тыс. 001 последователь). Тройку лидеров замыкает президент Турции Абдулла Гюль (2 млн 666 тыс. 493 фолловеров).

Далее в списке следуют королева Иордании Рания (2 млн 520 тыс. 520 последователей), премьер-министр России Дмитрий Медведев, у которого два аккаунта - на английском и русском языках (188 тыс. 021 последователь).

Замыкают десятку лидеров президенты Бразилии, Аргентины, Колумбии и премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов.