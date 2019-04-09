Зашел поплавать: американская семья обнаружила в своем бассейне огромного аллигатора (видео)
12:45, 09 апреля 2019Мир
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Они утром вышли погулять с собакой и вдруг увидели 2-метровую рептилию.
Семья из американского штата Флорида обнаружила на своем дворе огромного аллигатора.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Утром вышли погулять с собакой, и вдруг увидели 2-метровую рептилию. Она спокойно плавала в бассейне. Как попало туда пресмыкающееся - настоящая загадка, ведь двор со всех сторон окружен забором.
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