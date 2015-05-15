НАТО должно адаптироваться к новой среде безопасности - Столтенберг





Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на итоговой пресс-конференции после заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО.

”В условиях, когда мир изменился, НАТО должно адаптироваться к новой среде безопасности и убедиться, что мы готовы защищать всех союзников от любых угроз, и что мы будем способны - и это касается будущего - сохранить наши открытые демократические общества в безопасности”, - подчеркнул Столтенберг.

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Как сказал генеральный секретарь НАТО, Альянс уже осуществляет самое серьезное усиление системы коллективной безопасности со времен окончания холодной войны.