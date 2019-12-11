YouTube вводит новые правила: какие видео удалят?

Новая политика будет касаться всех - как политиков и популярных "ютуберов", так и обычных пользователей.

YouTube больше не будет позволять публиковать видео, которые "злонамеренно кого-то обижают" по признакам расы, гендерной принадлежности или сексуальной ориентации.

В рамках новой политики в отношении притеснений и домогательств с платформы также будут удалять "намеки на угрозы насилием", об этом сообщает ВВС Украина.

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В июне разгорелся скандал, когда известный автор видео заявил, что он был объектом травли со стороны другого популярного "ютубера".

Тогда в YouTube заявили, что правила сайта нарушены не были. Но сейчас компания удалила многие из тех видео, которые были предметом спора.

"Даже если отдельное видео не пересекает границу, с помощью нашей новой политики в отношении притеснений и домогательств мы можем учитывать модель поведения во время принятия решений", - заявил Нил Моган, руководитель отдела контроля производства YouTube.

До внедрения изменений на YouTube уже были запрещенные видео, которые:

- содержат явные угрозы насилием

- издеваются из-за внешности

- обнародуют личную информацию

- поощряют притеснения и домогательства в отношении отдельного человека

Новая политика также запрещает:

- "завуалированные" угрозы насилием, например "лучше берегитесь"

- имитацию насилия над человеком

- злонамеренные оскорбления по признаку расы, гендерной принадлежности или сексуальной ориентации

В YouTube заявили, что новая политика будет касаться всех - как политиков и популярных "ютуберов", так и обычных пользователей.

Авторам видео, которые последовательно нарушают правила, ограничат получение прибыли от рекламы, их видео могут удалить, а канал закрыть.

В компании говорят, что в новой политике будут некоторые исключения - в частности относительно сатиры, выступлений стендап-комиков и музыкальных видео.

Моган рассказал, что индивидуальные жалобы будут рассматривать в каждом конкретном случае, учитывая контекст каждого видео.

Однако новые правила гласят: "Это не позволит травить кого-то, а потом сказать: "Я пошутил".