New York Times: Унизительное поражение на войне в Чечне даже через 25 лет влияет на Россию

Разгромный провал российской армии сделал автократию Путина вероятной, а может даже и неизбежной.

Сначала все было похоже не так на вторжение, как на сутулое блуждание через болота и снег напуганных, голодных срочников России. Они представляли остатки силы, которая до распада СССР за три года до того казалась могучей Красной армией. Но в декабре 1994 года наступление российских войск с трех направлений на Чечню изменило Россию и мир.

Российская атака сначала была потрясающе беспорядочной, но потом постепенно становилась организованной и жестокой. Она стала не только началом Первой Чеченской войны, беспощадного конфликта, в котором погибли десятки тысяч людей, но и концом российской либеральной мечты. Об этом пишет New York Times.

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Это был переломный момент, который привел Россию к правлению Владимира Путина. Последний удерживает власть в стране уже два десятилетия. В те времена Путин был никому не известным муниципальным чиновником в Санкт-Петербурге. Но через пять лет он стал обладателем Кремля, закрепившись в этой роли благодаря другой Чеченской войне. Бывший врач и заметный демократический политик ранних 90-х Анатолий Шабад несколько раз побывал в Чечне в 1994 году. Сначала он пытался не допустить войну, а затем остановить кровопролитие.

Отсидевшись в подвале президентского дворца в Грозном после начала российской сокрушительной атаки на город в новогоднюю ночь 1994 года, Шабад вышел утром на улицу и увидел трупы российских солдат и их сгоревшие танки. По словам политика, операция в Грозном и многие другие были провальными. Но несмотря на это, чиновники спецслужб и Вооруженных сил РФ, которые развязали войну и стали известными как «силовики», оказались на вершине власти. Они восстановили значительное влияние, которое у них отобрали демократические силы после краха СССР в 1991 году.

«Силовики были лузерами на местах, но они завоевали власть. Время демократических преобразований прошло, а общество вернулось к старым настроениям», - вспоминает Шабад.

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Когда первый избранный президент России Борис Ельцин объявил 25 лет назад, что использует «все средства в распоряжении государства», чтобы разбить чеченские претензии на независимость, он ожидал, что сможет покорить чеченцев с помощью быстрой демонстрации превосходства в силе. Надежда и ожидания заключались в том, что Россия сможет повторить успех, который США показали на Гаити во время вторжения в сентябре 1994 года для быстрого устранения военной диктатуры. Но Чеченская война затянулась почти на два года и не принесла Москве никаких результатов кроме смерти лидера Чечни Джохара Дудаева, который погиб в апреле 1996 года от российской управляемой ракеты.

Война превратила многонациональный современный Грозный в кучу обломков, которые напоминали Сталинград во времена Второй мировой войны. Этот образ также уничтожил постсоветский имидж России как мирной демократии. Вторая Чеченская война в 1999 году помогла убедить больного, часто пьяного и травмированного первым конфликтом Ельцина отдать власть Путину в новогоднюю ночь перед началом нового тысячелетия. Страшная жестокость боев превратила то, что начиналось как светское националистическое движение в Чечне в военный исламизм. Поскольку многие бойцы рассматривали конфликт с Россией как часть мирового джихада.

На последних этапах войны деньги и бойцы поступали с Ближнего Востока, превратив Чечню в рассадник насильственной идеологии «Аль-Каиды». Кампания 1994-1996 годов была отягощена страхами с самого начала. Ведь много ключевых сторонников Ельцина и военных предупреждали о вероятности катастрофы.

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«Это будет кровавая бойня, еще один Афганистан», - предсказывал генерал Борис Громов, заместитель министра обороны, который вывел последние советские войска из центральноазиатской страны в феврале 1989 года. Заместитель командира Сухопутных войск РФ подал в отставку в знак протеста. Как и советское вторжение в Афганистан, Первая Чеченская война закончилась ничьей. Россия вывела войска после подписания мирного соглашения, которая оставила статус Чечни без решения. Но фактически республика получила самоуправление, которое Москва с помощью кровопролития пыталась не допустить. Как и в случае советского ухода из Афганистана, российское отступление из Чечни оставило после себя разбитую территорию, которая быстро скатилась к борьбн между враждующими фракциями.

И если афганская война подтолкнула СССР к падению, Российская Федерация пережила чеченский провал. Но она была глубоко унижена и в корне изменена. Это сделало автократа Владимира Путина - бывшего агента КГБ, который обещал восстановить порядок и отомстить за российское поражение в Чечне - не только вероятным, но и, наверное, неизбежным.

«Вторжение 1994 года было реальным пересечением Рубикона для России», - сказал британский эксперт по вопросам Кавказа Томас де Ваал.

По его словам, эта война «втянула целую страну в насильственный кошмар». Поскольку солдат, большинство из которых были плохо подготовленными срочниками, бросили в котел.

«Ястребы проиграли войну, но выиграли власть», - сказал Де Ваал.

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Официальные российские потери составляют примерно 6 тысяч военных. Но более независимые оценки утверждают, что реальная цифра в два раза больше. Количество погибших гражданских варьируется от 30 тысяч до 100 тысяч. Решение Ельцина отправить войска в Чечню сначала оправдывалось как попытка «восстановить конституционный порядок» и отменить провозглашение независимого государства. Но как и в случае дальнейших российских вторжений, в частности в Грузию в 2008-м и Украину в 2014-м, война началась из продуманных хитростей российской разведки.

За 15 дней до главного вторжения десятки танков и бронетранспортеров были переброшены в Чечню. Это было представлено как попытка чеченской оппозиции свергнуть режим Дудаева. Тогда атака полностью соответствовала российским оправданиям, которые звучат сегодня в случае Востока Украины: что Москва лишь «наблюдатель» во внутреннем конфликте. Но такая история быстро была развенчана, когда чеченские бойцы остановили наступление, схватили экипажи танков, разоблачили, что они русские и показали их российским и международным журналистам.

Шабад, который посетил Грозный в ноябре 1994 года вместе с другими российскими депутатами, сказал, что с самого начала официальные возражения вмешательства Москвы казались ложью.

«Они делали вид, что чеченцы воюют только между собой. Но все было организовано Россией, в основном Федеральной службой контрразведки», - сказал он.

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Андрей Русаков был капитаном Вооруженных сил РФ, которого вместе с 20 другими военными схватили чеченские силы. Он рассказал, как подписал тайный контракт с ФСК, которая теперь называется ФСБ. Согласно документу, он должен был получить несколько тысяч долларов за участие в фальшивой атаке «чеченской оппозиции». Разоблачение провала спецслужб открыло дорогу для публичного злорадства российских военных. Министр обороны Павел Грачев заявил на телевидении, что Вооруженные силы могут взять Чечню под контроль с помощью «одного лишь отряда спецназа за считанные часы».

Его самохвальство быстро обернулось против него, когда Ельцин приказал армии отправляться на вторжение. Катастрофическая результативность Вооруженных сил РФ сделала Грачева, наверное, самым униженным человеком в России. Его начали обвинять в том, что он продвигал военное решение в Чечне только для того, чтобы отвлечь внимание от коррупции в своем министерстве.

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После провальной атаки на Грозный в новогоднюю ночь российская армия начала беспощадно уничтожать город с воздуха. Канцлер Германии Гельмут Коль осудил операцию, назвав ее «чистым безумием». Россияне наконец захватили город. Но война продолжалась с чрезвычайной жестокостью с обеих сторон. В течение следующего года чеченцы отвоевали столицу и осадили российские войска в других крупных городах.

В августе 1996 года генерал Александр Лебедь, который был советником Ельцина по национальной безопасности, договорился с Чечней о прекращении боев. Сам тогдашний президент РФ сначала отверг договоренности, которые фактически признавали поражение его страны, но в итоге их поддержал.

«Главное, что кровопролитие было прекращено», - сказал он.