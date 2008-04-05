Политологи объясняют положительные стороны ”бухарестской пощечины”

Политические эксперты считают одними из причин неприсоединения Украины к ПДЧ на Бухарестском саммите НАТО позицию России и неготовность внутренней ситуации в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного “Центром исследований политических ценностей «Аксиа».

Так, отвечая на вопрос: «Почему Украина не получила приглашение к ПДЧ в НАТО?» директор PR-группы «Politteh» Тарас БЕРЕЗОВЕЦ сказал, что Украина работала в первую очередь лишь с США и странами новой Европы, поддержка которых и так была гарантирована. Он считает неудачными усилия Президента Виктора ЮЩЕНКО, который взялся убеждать те страны, которые испытывали сомнения. По словам Т.БЕРЕЗОВЦА, страны старой демократии не захотели сделать услугу Джорджу БУШУ, срок президентства которого в этом году подходит к концу. Он также отметил, что не были организованы масштабные мероприятия в поддержку присоединения к ПДЧ, в то время как оппозиция, в отличие от Президента и коалиции, смогла выразить публичное несогласие со вступлением Украины в НАТО.

Он отметил, что природа митингов оппозиции имела “несколько другое происхождение”. “В действительности Российская Федерация приложила усилия, чтобы мобилизировать внутреннюю украинскую оппозицию”, - сказал Т.БЕРЕЗОВЕЦ. Он также отметил, что отказ Украине в ПДЧ не следует рассматривать как поражение, а скорее “как бухарестскую пощечину”. “Эту пощечину, конечно, нужно учитывать, однако останавливаться на пути к присоединению к ПДЧ ни в коем случае не нужно”, - добавил он.

Тем временем директор политических программ Центра исследований политических ценностей «Аксиа» Александр МЕДВЕДЕВ считает, что сущность отказа заключается в сохранении статус-кво европейской комплексной безопасности. ”НАТО - это военно-политическая безопасность Европы, а Россия – это энергетическая европейская безопасность”, - сказал он, добавив, что Россия может перекрыть газ для Европы, а Европа не готова играть в такие игры с Россией. Результаты саммита дают понять, насколько серьезно Россия при поддержке Германии и Франции претендует на роль геополитического оппонента США”, - отметил А.МЕДВЕДЕВ.

В свою очередь директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает главной причиной отказа Украине в ПДЧ нежелание Европы усиливать позиции США “за счет присоединения Украины ЮЩЕНКО, как второй Польши”. Еще одна причина, по убеждению М.ПОГРЕБИНСКОГО, связана со стратегическими интересами установления нормальных отношений с Россией. Политолог также считает, что отказ Украине вызван неготовностью внутренней ситуации в Украине, отсутствием политического консенсуса по ключевым вопросам развития страны.

По мнению профессора политологии, научного директора Школы политической аналитики НаУКМА Алексея ГАРАНЯ, ситуация в последние дни перед саммитом позволяла прогнозировать это решение. “Честно говоря, я не понимаю, почему Президент продолжал говорить, что мы получим ПДЧ. Я думаю, в этом была ошибка его имиджмейкеров”, - сказал он. В то же время, А.ГАРАНЬ считает, что в Бухаресте было сделано “очень сильное заявление” о том, что Украина станет членом НАТО. Эксперт отметил, что до этого использовались обтекаемые формулировки: «приветствует евроатлантические стремления Украины», «двери НАТО являются открытыми», «Россия не имеет права вето». Кроме того, по словам А.ГАРАНЯ, появилась конкретная дата рассмотрения вопроса – декабрь. ”Если же говорить о противниках и о том, почему решение не было принято, то следует вспомнить о влиянии России, и об этом очень откровенно сказали французы. Вторым аргументом было внутреннее сопротивление оппозиции”, - сказал он.

Эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил САМУСЬ назвал большой дипломатической победой Украины включение в финальный документ саммита положения о положительном решении НАТО относительно членства Украины и Грузии в этой организации. “Мне кажется, Украина получила больше, чем надеялась. ПДЧ – сугубо технический вопрос подготовительного периода, не имеющий никаких рамок. А вот фраза в заключительном документе, что члены НАТО считают, что Украина и Грузия станут членами этой организации, - более значимый результат”, - сказал он. М.САМУСЬ подчеркнул, что до последнего времени Украина рассматривалась исключительно как объект отношений между Россией и США, которые “решали между собой украинский вопрос”. По его убеждению, непосредственные причины отказа в присоединении к ПДЧ кроются в позиции Франции и Германии. М.САМУСЬ считает, что перенесение решения вопроса о присоединении Украины к ПДЧ на декабрь связано с тем, что до конца года уже будут проведены президентские выборы в США. “Решение о непредоставлении Украине ПДЧ мне кажется скорее положительным, чем отрицательным”, - добавил он.